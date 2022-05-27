Davutoğlu: "Demokrasi Tarihimizin Kara Lekesi 27 Mayıs Darbesi, Millet İradesinin Katledildiği Gündür" - Haberler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 Mayıs darbesi, millet iradesinin katledildiği gündür" dedi.

Davutoğlu'nun 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 Mayıs darbesi, millet iradesinin katledildiği gündür. Demokrasi şehitlerimiz merhum Başbakanımız Adnan Menderes ile arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."