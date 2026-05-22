CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Ahmet Davutoğlu: Hukuki Bir Sonuçtan Çok Siyaseti Dizayn Etme Çabası Olduğu Açıktır

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin mutlak butlan kararının, hukuki bir sonuçtan çok siyaseti dizayn etme çabası olduğunu söyledi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Parti kimliklerinden bağımsız olarak hepimizin odaklanması gereken temel husus siyasi ahlakımızdaki yozlaşma ve demokrasimizin temelini oluşturan seçim güvenliğinde ortaya çıkan kaostur. Alınan mutlak butlan kararının işleyiş süreci ve zamanlaması açısından hukuki bir sonuçtan çok siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır. Tam yetkili olan YSK kararını verdikten sonra yapılan işlemlerin geçerliliği tartışılmaya başlanırsa bundan sonra yapılacak seçim ve kongrelerin güvenliği de tartışmalı hale gelir. Siyasi kültürümüzün ve demokratik süreçlerimizin siyasi ahlak temelinde yeniden yapılandırılması zorunludur."

Kaynak: ANKA