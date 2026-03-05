Davul eşliğinde mani okuyan minikler bahşişleriyle akranlarına bayramlık alacak

AMASYA'da anaokulu öğrencileri, Ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla folklor kıyafetleri giyip davul eşliğinde mani söyleyerek esnafı ve vatandaşları dolaşıp bahşiş topladı. Minikler, topladıkları bahşişlerle ihtiyaç sahibi akranlarına bayramlık alacak.

Kentte bulunan Zübeyde Hanım Merkez Anaokulu öğrencileri, Ramazan ayının geleneklerini yaşatmak amacıyla öğretmenleri eşliğinde etkinlik düzenledi. Folklor kıyafetleri giyen minikler, öğretmenlerinin çaldığı davul eşliğinde maniler söyleyerek okulda ve kent merkezinde esnafları ziyaret etti. Öğrenciler ayrıca Sultan II. Bayezid Camii avlusunda bulunan vatandaşlara da maniler okuyarak bahşiş topladı. Etkinliğe okulda başlayan öğrenciler, ilk olarak okul müdürü Fatih Güven'i ziyaret ederek davul ve maniler eşliğinde bahşiş aldı. Ardından sınıf sınıf dolaşarak bahşiş toplayan minikler, daha sonra şehir merkezindeki esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.

"BAHŞİŞ TOPLAMAK ÇOK EĞLENCELİ"

Anaokulu öğrencisi Zeynep Aytaç (5), davul eşliğinde bahşiş toplamanın çok eğlenceli olduğunu belirterek, "Biz bütün okul dışarıya çıkıp öğretmenimizin çaldığı davulla birlikte maniler söyleyerek paralar topladık. Verilen bahşişlerle bayramda çocuklara bayramlık alarak kullanacağız." dedi.

"ÇOCUKLAR HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYOR"

Okul velilerinden Güler Er ise çocukların etkinlik sayesinde hem eğlendiğini hem de Ramazan geleneklerini öğrendiğini belirterek, "Bugün gördüğüm kadarıyla öğretmenler davul çaldılar, çocuklar maniler söylediler. Çocuklar maniler söyleyerek esnaflardan bahşiş toplamışlar. Bunu da ihtiyacı olan çocuklara bayram hediyesi olarak vereceklerdir." diye konuştu.

"RAMAZANI ÖĞRENİYORLAR, NE GÜZEL"

Camide çocuklara bahşiş veren vatandaşlardan Naim Deliktaş da, "Çocuklar burada maniler söylediler bize. Biz de çocuklarımıza hediye olsun diye harçlık verdik. Hayırlı Ramazanlar dilediler. Biz de onlara hayırlı Ramazan diledik. Ramazanı öğrenebiliyorlar. Ne güzel, ne mutlu çocuklarımız var." ifadelerini kullandı. Toplanan bahşişlerle ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alınacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı