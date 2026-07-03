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Muğla'da teknede yaralanan çocuk ile koyda rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

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Muğla'nın Datça ilçesinde teknede yaralanan çocuk ile Dalaman'daki Göbün Koyu'nda rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Datça ve Dalaman ilçesinde teknede yaralanan çocuk ile koyda rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında gezi teknesinde bir çocuğun yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Dalaman ilçesindeki Göbün Koyu'nda rahatsızlanan kişi de tahliye edilerek hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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