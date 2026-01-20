Haberler

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Cumalı İlkokulunu inceledi

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, 1926 yılında inşa edilen Cumalı İlkokulu'nun restorasyon sürecini yerinde inceledi ve okulun eğitim hayatına yeniden kazandırılmasının önemini vurguladı.

Kaymakam Atıcı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, okulun yeniden eğitim hayatına kazandırılmasının önemine dikkati çekti.

Atıcı, tarihi mirasın eğitimle buluştuğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

