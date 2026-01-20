Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Cumalı İlkokulunu inceledi
Datça Kaymakamı Murat Atıcı, 1926 yılında inşa edilen Cumalı İlkokulu'nun restorasyon sürecini yerinde inceledi ve okulun eğitim hayatına yeniden kazandırılmasının önemini vurguladı.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel