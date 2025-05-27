Datça'daki Tarihi İlkokul Yeniden Eğitime Kazandırılıyor

Datça'daki Tarihi İlkokul Yeniden Eğitime Kazandırılıyor
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Cumalı Mahallesi'nde 1926 yılında inşa edilen tarihi ilkokul binasında, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın talimatıyla restorasyon çalışmaları başlatılıyor. Okul, orijinal mimari yapısı korunarak modern eğitim standartlarına uygun hale getirilecek.

Datça ilçesinde tarihi ilkokul binasının yeniden eğitime kazandırılacak.

Cumalı Mahallesi'nde 1926'da inşa edilen ve uzun yıllardır kullanılmayan dört derslikli ilkokul binasında, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın talimatıyla restorasyon çalışması başlatıldı.

Restorasyon sürecinde, okulun orijinal mimari yapısı korunarak modern eğitim standartlarına uygun hale getirilecek.

Çalışmalar tamamlandığında, ilkokul öğrencileri yenilenmiş ve donanımlı bir eğitim ortamında öğrenim görecek.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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