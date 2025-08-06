Datça'da Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. 2 hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İskele Mahallesi'nde, yerleşim yerine yakın makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Yangına 2 helikopter, çok sayıda arazöz, orman işçisi ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

Havadan ve karadan hızlı ve etkin müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, 2 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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