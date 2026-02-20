Datça'da "Fikir Atölyesi-Sağlıklı Beslenme" etkinliği yapıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde, öğrencilerin sağlıklı beslenme konusundaki farkındalıklarını artırmak amacıyla 'Fikir Atölyesi-Sağlıklı Beslenme' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Şeyma Ergen rehberliğinde yapıldı ve öğrenciler sağlıklı besinler üretti.
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Şeyma Ergen rehberliğinde yürütülen etkinlikte öğrenciler, sohbet ortamında sağlıklı beslenmeye dair düşüncelerini paylaştı.
Daha sonra Ergen tarafından "Sağlıklı Beslenme Projesi" tanıtıldı.
Etkinliğin uygulama aşamasında Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yemek Atölyesi'nde öğrenciler gruplar halinde çalışarak sağlıklı besinler üretti.
Uygulamalı çalışmalarla öğrencilerin sağlıklı beslenme konusunda farkındalık kazanmaları hedeflendi.