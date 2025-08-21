Datça'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Datça'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

İskele Mahallesi Kargı Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
