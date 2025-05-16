Datça'da Ölü Caretta Caretta Bulundu

Datça'da Ölü Caretta Caretta Bulundu
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Muğla'nın Datça ilçesi, Palamutbükü sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz bir caretta caretta ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yetkililer, deniz kaplumbağasının ölü olduğunu tespit etti ve belediye ekipleri tarafından sahilden alındı.

Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.

Palamutbükü sahilde yürüyüş yapanlar, ???????deniz kaplumbağasını kıyıda hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirdi.

İncelemede ölü olduğu tespit edilen caretta caretta, belediye ekibince sahilden alınarak götürüldü.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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