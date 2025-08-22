Datça'da Kuyuya Düşen Köpek Gönüllülerce Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde, kuyuya düşen bir köpek, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Yara almadan kurtarılan köpek, sahibine teslim edildi.
Mesudiye Mahallesi Karabıyık mevkisinde yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş kuyuya köpeğin düştüğü ihbarını alan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG AME) bölgeye gitti.
Muğla AFAD'dan gelen ihbar üzerine bölgeye giden Datça biriminden 4 kişilik ekip, operasyonla köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan ve yara almayan Alman kurdu cinsi köpek sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel