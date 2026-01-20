Datça'daki Kumluk Plajı'nda deniz suyu çekildi
Muğla'nın Datça ilçesindeki Kumluk Plajı'nda deniz suyunun kıyıdan 5 metre çekilmesi sonucu, daha önce su altında kalan alanlar görünür hale geldi. Vatandaşlar, çekilen denizde yürüyüş yaparak fotoğraflar çekti.
Muğla'nın Datça ilçesindeki Kumluk Plajı'nda deniz suyu kıyıdan yaklaşık 5 metre çekildi.
Deniz suyunun çekilmesiyle normalde deniz altında kalan alanlar görünür hale geldi, deniz tabanındaki taşlar ve yosunlar gün yüzüne çıktı.
Suyun çekildiği plajda bazı vatandaşlar yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel