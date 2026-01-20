Haberler

Datça'daki Kumluk Plajı'nda deniz suyu çekildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesindeki Kumluk Plajı'nda deniz suyunun kıyıdan 5 metre çekilmesi sonucu, daha önce su altında kalan alanlar görünür hale geldi. Vatandaşlar, çekilen denizde yürüyüş yaparak fotoğraflar çekti.

Muğla'nın Datça ilçesindeki Kumluk Plajı'nda deniz suyu kıyıdan yaklaşık 5 metre çekildi.

Deniz suyunun çekilmesiyle normalde deniz altında kalan alanlar görünür hale geldi, deniz tabanındaki taşlar ve yosunlar gün yüzüne çıktı.

Suyun çekildiği plajda bazı vatandaşlar yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka dev maçın kazananını tahmin etti
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye

Kan bağışlayana o takımımızın forması ve maç bileti hediye
Kırmızı kart gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok

Kırmızı gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok