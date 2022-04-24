Datça'da göçmen kaçakçısı 2 organizatör tutuklandı - Haberler

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Datça'da göçmen kaçakçısı 2 organizatör tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Çil - Güncel
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Datça'da göçmen kaçakçısı 2 organizatör tutuklandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Datça ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 22 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 39 kaçak göçmenin, Datça'ya getirilişini organize ettikleri iddiasıyla M.T.(40) ve H.P.'yi (50) gözaltına aldı. Kaçak göçmenleri kamyonla taşıyarak ülke dışına kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilen kamyon şoförü M.T. ve birlikte çalıştığı H.P., çıkarıldıkları mahkemece göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Nisan, Datça, Güncel, Haberler

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