Datça'da Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dolayı 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K., emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K.'nın (57) yerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
