Datça'da Firari Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dolayı 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K., emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K.'nın (57) yerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel