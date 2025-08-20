Datça'da Ağaç Dalları Araçlara Zarar Verdi
Muğla'nın Datça ilçesinde, kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç dalları, park halindeki iki araçta hasara yol açtı. Olayın ardından belediye ekipleri, hasar tespitinin ardından dalları temizledi.
Muğla'nın Datça ilçesinde devrilen ağaç dalları 2 araçta hasara neden oldu.
Liman mevkisindeki Amfi Tiyatro yanında otopark olarak kullanılan boş alanda, park halindeki iki aracın üzerine kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç dalları devrildi.
Olay nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
Yapılan incelemenin ardından Datça Belediyesi ekiplerince dallar kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel