Datça'da ağa takılmış olabileceği değerlendirilen ölü caretta caretta yavrusu bulundu

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Muğla'nın Datça ilçesinde ölü caretta caretta yavrusu bulundu. Yavru deniz kaplumbağasının balıkçı ağına takılmış olabileceği değerlendirildi.

Datça Balıkçı Barınağı önünde bir balıkçı tarafından görülen deniz kaplumbağası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri mühendisleri tarafından yapılan incelemede, yavru deniz kaplumbağasının ölü olduğu belirlendi. Balıkçı ağlarına takılmış olabileceği değerlendirilen yavru deniz kaplumbağasının vücudunun bazı bölgelerinde yaralar bulunduğu tespit edildi. Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının iki gündür ölü halde denizde sürüklendiği belirlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemenin ardından Ortaca'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile iletişime geçilip, ölü deniz kaplumbağası belediye ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı