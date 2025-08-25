Datça Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Datça Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 14 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu tarafından kurtarıldı ve Kairos Marina'ya demirletildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Kairos Marina'ya demirletildi.

Datça ilçesi açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu, 14 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Kairos Marina'ya demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
