Datça Açıklarında 74 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonla, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 74 düzensiz göçmen kurtarıldı. Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Alaburun açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 can salındaki 74 düzensiz göçmeni kurtardı.

Can salından birinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Türk vatandaşı S.Y. (52) gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen ve 27 suçtan arandığı tespit edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
