Datça açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kaçakçı yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında fiber teknedeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenlerin kurtarılmasının ardından, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında fiber teknedeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında fiber tekne içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 8'i çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
