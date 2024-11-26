Darıca Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, "Şehir Komşuculuğu" temasıyla düzenlenen 3. Darıca Kısa Film Yarışmasında ödüller sahiplerine verildi.

Darıca ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Yüksel Kara, şehirlerde azalan komşuluk ilişkisinin, sanat yoluyla topluma anlatılmasını hedeflediklerini belirtti.

Yarışmada emeği geçenlere teşekkür eden Kara, "İnşallah bu yarışma, ülkemizin pek çok yerinde düzenlenecek olan çalışmalarda bir gelişme ve iyileşme yaşanmasına vesile olur." dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise organizasyonu uluslararası boyuta taşımaya hedeflediklerini, yarışmaya 233 kişinin katıldığını vurgulayarak, daha büyük etkinliklere imza atacak kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de yarışmanın sinema sektörüne, beklenenden daha çok nitelikli kişiler kazandırdığını bildirdi.

Festivali, Ankara'da örnek gösterdiğine işaret eden Güven, festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesinin desteğiyle düzenlenmesinin önemine değindi.

Yarışmada İbrahim Şen'in "Gölgesizleri" ile Ahmet Sami Kuriş'in "Komşum Mağara Adamı" filmleri birinciliği paylaşırken, Sinan Bal'ın "Nasıl Bilirdiniz" eseri ikinci, Fırat Akan'ın "Perde" filmi de üçüncü oldu.

Yarışmanın mansiyon ödülünü ise İsa Cavak'ın "Bağlar" adlı filmi kazandı.

Dereceye giren eserlerin sahiplerine, protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Yarışmaya, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, sinema oyuncuları, senaristler, yönetmenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sinemaseverler katıldı.