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Kocaeli'de "yağma" ve "tehdit" suçlarına ilişkin 5 zanlı yakalandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde nitelikli yağma, tehdit, mala zarar verme ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarına karıştığı iddiasıyla 5 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "yağma" ve "tehdit" suçlarına karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Büro Amirliği ekipleri, Darıca ilçesinde 15 Temmuz'da bir iş yerinin kundaklamanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapmasında "nitelikli yağma", "tehdit", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş
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