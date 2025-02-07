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Darıca'da Telefon Gasbi: 3 Şüpheli Tutuklandı

Darıca'da Telefon Gasbi: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişiyi darbederek telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Olay sonrası polis ekipleri, şüphelileri operasyonla yakalayarak adliyeye sevk etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişiyi darbederek telefonunu gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde S.K'nin sopayla darbedilip telefonunun alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışma sonucu polis ekipleri, şüpheliler A.B, V.S. ve H.Ö'yü operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
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