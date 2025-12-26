Kocaeli'de "silahlı yağma" şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 15 Aralık'ta meydana gelen silahlı yağma olayıyla ilgili şüpheli S.A, yapılan operasyonla yakalandı ve tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 15 Aralık'ta meydana gelen "silahlı yağma" olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, silahlı yağma olayının şüphelisi olduğu belirlenen S.A, Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel