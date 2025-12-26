Haberler

Kocaeli'de "silahlı yağma" şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 15 Aralık'ta meydana gelen silahlı yağma olayıyla ilgili şüpheli S.A, yapılan operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, silahlı yağma olayının şüphelisi olduğu belirlenen S.A, Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
