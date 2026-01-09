Haberler

Darıca'da şiddetli fırtına nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün etkili olan şiddetli fırtına ve enerji kesintileri nedeniyle bugün tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim durduruldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve buna bağlı olarak meydana gelen enerji kesintileri nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede dün etkili olan şiddetli fırtına ve buna bağlı olarak meydana gelen enerji kesintileri nedeniyle bugün ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise ilçede etkili olan fırtınada hasar gören 5 okulda eğitime ara verildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi

Kimse beklemiyordu! Süper Lig devinden Enes Ünal sürprizi
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Urla'da şok eden olay: CHP'li siyasetçi denizde ölü bulundu

CHP'li siyasetçinin sır ölümü: Polisler korkunç bir şekilde buldu
Ekol TV'ye soruşturma! Ersan Şen'den açıklama geldi

Ekol TV'ye soruşturma! Ersan Şen'den açıklama geldi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi

Kimse beklemiyordu! Süper Lig devinden Enes Ünal sürprizi
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var