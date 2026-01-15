Haberler

Park halindeki otomobil ve cip alev alev yandı

Park halindeki otomobil ve cip alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde park halindeki bir otomobil ile cipin birinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda her iki araçta da hasar oluştu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde park halindeki otomobil ile cipin birinde çıkan ve diğerine sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Nenehatun Mahallesi Fikret Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobil ve cipin birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer araca sıçradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, otomobil ve cipte hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu! Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti

Türk yıldızla anlaşmaya vardı! Fenerbahçe detayı dikkat çekici
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Milli takımdaki hocasından Szymanski'ye Fenerbahçe mesajı

Milli takımdaki hocası mesaj gönderdi: Fenerbahçe'den derhal ayrıl
Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu! Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti

Türk yıldızla anlaşmaya vardı! Fenerbahçe detayı dikkat çekici
Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi

Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi