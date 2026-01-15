Park halindeki otomobil ve cip alev alev yandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde park halindeki otomobil ile cipin birinde çıkan ve diğerine sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Nenehatun Mahallesi Fikret Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobil ve cipin birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer araca sıçradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, otomobil ve cipte hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.