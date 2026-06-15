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Kocaeli'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PRD 488 plakalı cip ile Ç.U. idaresindeki 20 F 8420 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Tuzla Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki M.C. ile A.C, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, otomobilin ciple çarpışmasının ardından savrularak yol kenarındaki elektrik trafosuna zarar vermesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
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