Darıca'da hurdacı silahlı saldırıya uğradı

Darıca'da silahlı saldırıya uğrayan hurdacı ağır yaralandı.

Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde hurdacı dükkanının önünde bekleyen Ahmet S'ye yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı.

Karnından yaralanan Ahmet S. ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.