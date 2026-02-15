Kocaeli'de cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan S.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, G.K.'ye (21) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen S.K. (37), şikayet üzerine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel