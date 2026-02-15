Haberler

Kocaeli'de cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan S.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, G.K.'ye (21) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen S.K. (37), şikayet üzerine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
