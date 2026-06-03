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Kocaeli'de Yangın: Hamile Kadın ve 2 Çocuğu Hastaneye Kaldırıldı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen hamile Elif Ç. ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen hamile Elif Ç. ile 2 çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi Yakut Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, hamile Elif Ç. ile ismi öğrenilemeyen biri kız 2 çocuğu dairede mahsur kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler merdivenli araçla ulaştıkları daireden Elif Ç. ve 2 çocuğunu çıkardı. Dumandan etkilenen anne ve çocukları, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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