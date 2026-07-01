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Kocaeli'de genç kadının silahla başından vurularak ölümüne ilişkin 3 zanlı tutuklandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 18 yaşındaki E.N.M'nin evde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 18 yaşındaki kadının evde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran'da evde başından silahla vurulmuş halde bulunan E.N.M'nin (18) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar S.C.G, Y.O. ve A.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'ndeki bir apartmandan silah sesi duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, E.N.M'yi (18) başından silahla vurulmuş halde bulmuş, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kurtarılamamıştı. Evde bulunan 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
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