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Kocaeli'de başından silahla vurulmuş bulunan genç kadın öldü

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evde başından silahla vurulmuş bulunan 18 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Sırasöğütler Mahallesi'ndeki bir apartmandan silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde başından silahla vurulmuş bulunan E.N.M. (18), sağlık ekiplerince kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, evde bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
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