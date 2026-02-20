Mardin'de tekmeli, kovalı ve fırçalı kavga kamerada: 3 yaralı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında yaşanan tartışma, tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olay, gece saatlerinde Dargeçit ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde yaşandı. İftardan sonra 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgaya dönüştü. Mahallede paniğe neden olan kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan tarafları ayırırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları belirtilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Diğer yandan kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.