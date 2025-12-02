Haberler

Darende'de Filistin İçin Kermes: 1.6 Milyon Lira Bağış Toplandı

Darende'de Filistin İçin Kermes: 1.6 Milyon Lira Bağış Toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı ve İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermeste gönüllüler 1 milyon 655 bin lira bağış topladı. İlçe Müftüsü, Darendelilere teşekkür ederek, bu desteğin Filistinli mazlumlara ulaştırılacağını açıkladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Darende Şubesi ile İlçe Müftülüğü tarafından Filistin'e destek amacıyla düzenlenen kermesten 1 milyon 655 bin lira bağış toplandı.

İlçede Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde kurulan kermeste gönüllü vatandaşlar yaptıkları yiyecek ve ürünleri sattı.

Gönüllüler, elde ettikleri 1 milyon 655 bin lirayı Filistin'e ulaştırılması için İlçe Müftülüğüne teslim etti.

İlçe Müftüsü Sinan Şen, yaptığı açıklamada Darendelilere teşekkür etti.

Filistin'e destek amacıyla Darende'nin tek yürek olduğunu aktaran Şen, "Bu anlamlı destekleri Türkiye Diyanet Vakfımız aracılığıyla mazlum Filistinli kardeşlerimize ulaştıracağız." dedi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Ümit Özat'tan Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin

Fener'in yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.