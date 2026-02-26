Danimarka'da genel seçim 24 Mart'ta yapılacak

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkede genel seçimin 24 Mart Salı günü yapılacağını duyurdu.

Frederiksen, Danimarka Meclisi'nde yaptığı konuşmada, yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da genel seçimin 24 Mart'ta düzenleneceğini söyledi.

Genel seçimde partisi Sosyal Demokratların emeklilik ve servet vergisi konularında çalışmalar yapacaklarını aktaran Frederiksen, ABD'nin hedefinde olan ve Danimarka Krallığına bağlı özerk bir bölge olan Grönland'a ilişkin meselenin devam ettiğini belirtti.

Danimarka'daki genel seçimde Grönland ve Faroe Adaları'ndan ikişer temsilci de olmak üzere parlamentoya 179 milletvekili seçiliyor.

Danimarka'da en son Kasım 2022'de genel seçim yapılmış, Başbakan Frederiksen'in Sosyal Demokratlar Partisi en fazla oy alan parti olurken Frederiksen'i destekleyen merkez sol ittifakı da parlamentoda çoğunluğu elde etmişti.