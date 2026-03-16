Danimarka, Hürmüz Boğazı'na ilişkin taleplere karşı "açık fikirli" olunması gerektiğini belirtti

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Avrupa'nın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik taleplere açık fikirli olması gerektiğini söyledi.

Rasmussen, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklama yaptı.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin ABD'nin Danimarka'dan bir talepte bulunmadığını söyleyen Rasmussen, "Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin korunmasına katkı sağlayacak taleplere karşı açık fikirli olunmalı." dedi.

Rasmussen, Danimarka'nın denizci bir ulus olduğunu aktararak, kendilerinin de meseleye katkı sağlamaya açık olduklarını belirtti.

Orta Doğu'daki krizi "gerçekten ciddi" olarak betimleyen Rasmussen, "Oradaki durum Ukrayna'daki savaş için de büyük önem taşıyor. Petrol fiyatları yükseliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş sandığı doluyor. ABD ve diğer herkesin dikkati Ukrayna'dan uzaklaşıyor." ifadesini kullandı.

Finlandiya'dan Ukrayna vurgusu

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen de toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı meselesine ilişkin ülkesinin ortaklarıyla yakın işbirliği içinde olduğunu belirterek, "Ancak odak noktamız bu değil. Finlandiya, Rusya ile 1340 kilometre uzunluğunda sınır paylaşıyor. Baltık Denizi trafiği de Finlandiya için hayati önem taşıyor." dedi.

Valtonen, Ukrayna'ya desteğin Avrupa'nın en önemli görevi olduğuna dikkati çekti.

Trump'ın Hürmüz koalisyonu girişimi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan gerilimde, gemi trafiğine kapanma tehlikesi bulunan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda 7 ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı.

ABD basınındaki haberlere göre Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Petrolün büyük bir kısmını, yani yaklaşık yüzde 90'ını boğazdan temin ediyorlar. Ben de 'Girmek ister misiniz?' dedim. Bakalım ne olacak. Belki gelirler, belki de gelmezler." ifadesini kullanmıştı.

Trump, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da "Umarız, bu yapay kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerleri, gemilerini Hürmüz Boğazı'na gönderirler ki, burası tamamen başsız kalmış bir ülkenin tehdidine maruz olmaz." değerlendirmesini yapmıştı.