Danimarka'da iki trenin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

Danimarka'nın Kuzey Zelanda eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Olayda 5 kişinin durumu ağır.

Danimarka'nın kuzeyindeki Kuzey Zelanda eyaletindeki Kagerup kenti yakınlarında, Gribskov hattında iki trenin çarpıştığı kazada 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Acil Müdahale Birimi Başhekimi Anders Damm Hejmdal, ulusal basına yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Gribskov tren hattında iki trenin çarpıştığı, ciddi bir kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kaza yerine çok sayıda ambulansın geldiğini aktaran Damm Hejmdal, "Kazada 17 kişi yaralandı. 5'inin durumu ağır." dedi.

Ulusal basın, iki trende toplam 38 yolcunun bulunduğunu ifade ederek, olay yeri inceleme ekiplerinin de bölgede olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
