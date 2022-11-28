Damada şaka olarak takılan takılar davetlileri şaşırttı

Antalya'da arkadaşlarının şaka yapmak için damada takı olarak bulaşık deterjanı ve süngeri ile salatalık ve ayva takmaları düğünde eğlenceli anlar yaşattı.

Antalya'da arkadaşlarının şaka yapmak için damada takı olarak bulaşık deterjanı ve süngeri ile salatalık ve ayva takmaları düğünde eğlenceli anlar yaşattı.

Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'ndeki Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen düğünde, kaporta ustası Ömür Ünal ile Havvanur Kılınç hayatlarını birleştirdi.

Takı merasiminin başlamasıyla Nail Sargın ve 6 arkadaşı, müzik eşliğinde dans ederek damada yöneldi.

Arkadaşları damada takı olarak önce mutfak önlüğü ardından kurdele ile bağladıkları bulaşık deterjanı, bulaşık süngerleri, salatalık ve ayvayı taktı.

İlginç anlar, davetlileri ve görüntüleri sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.