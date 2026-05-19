Dalyan Kanalı'nda 19 Mayıs coşkusu: Teknelerde bando eşliğinde kutlama
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde, yaklaşık 150 kişi bando takımı eşliğinde teknelerle tören geçişi yaptı. Jandarma ekiplerinin de katıldığı kutlamada, Kaunos Kaya Mezarları önünden geçen gruba kıyıdaki vatandaşlar Türk bayraklarıyla destek verdi.
Teknelerde bando takımı eşliğinde tören geçişi yapan gruba, İlçe Jandarma Komutanlığı, Dalyan Karakol Komutanlığı ve Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.
Grubun, Kaunos Kaya Mezarları önünden geçişi sırasında kıyıdaki vatandaşlar Türk bayrakları sallayarak, destek verdi.
Etkinliğe, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Çetin de katıldı.