Haberler

Denizde sörf yapanları gördüler boğuluyorlar diye ihbar ettiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dalgalı denizde sörf yapan iki sporcu, vatandaşların panik yapmasına neden oldu. Boğuldukları düşünülen iki arkadaş, sörf yaptıklarını belirttikten sonra ihbar geri alındı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde dalgalı denizde sörf yapan 2 kişinin boğulduğunu düşünenler, 112'ye ihbarda bulundu. Sporcuların sörf yaptığını anlayan vatandaşlar, 112'yi yeniden arayıp ihbarı iptal etti. Sporcu Emre Kara ise "Dalgalar güzel temiz, sörf için ideal" dedi.

İlçe merkezindeki Çuhallı Plajı'na gelen Emre Kara ve Yusuf Kılıç Doğan, dalgalı denizi fırsat bilerek sörf yaptı. Açık denizde dalgaların içerisinde Kara ve Doğan'ı görenler, boğuluyorlar korkusuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Dalga yüksekliğinin 3 metreye ulaştığı denizde sörf yapan Kara ve Doğan, daha sonra kıyıya geldi. Bölgedekiler, 2 arkadaşın sörf yaptığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni tekrar arayıp bu kez, ihbarın yanlış olduğunu söyledi. Dalgalı denizde sörf yapmanın keyfini çıkaran Emre Kara ve Yusuf Kılıç Doğan, vatandaşların kendilerini açık denizde gördüklerinde panik yaptığını söyledi. Emre Kara bu sporu sevdiğini söyleyerek, "Dalgalar güzel temiz, sörf için ideal. Zaten sörf dalgada oluyor. 1,5 saat falan oldu. Sudayken üşümüyorsun. Yaklaşık 1,5 saat falan yapıyorum. Uzay gemisi görmüş gibi şaşırıyorlar ama güzel bir spor. Karadeniz korkusu diye bir şey yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var