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Muğla'da elektrikli otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yangın battaniyesiyle söndürüldü. Araçta büyük çapta hasar oluştu.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adnan Menderes Bulvarı'nda park halindeki elektrikli otomobilden duman yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, elektrikli araca yangın battaniyesiyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangında, otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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