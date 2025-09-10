Haberler

Dalaman'da Ormanda Yangın Çıkartan İki Şüpheli Serbest Bırakıldı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanda ateş yakıp yangın çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangının sebebi araştırılıyor.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, ormanda ateş yakıp yangın çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan D.A.T. ile H.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dalaman Otobüs Terminali yakınlarındaki ormanda saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında ormancı A.D.'nin (25) ifadesine başvuruldu. A.D. ifadesinde, "Yangın çıkardıktan sonra üzerine alkol döktüler. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. Bu kişilerin motosikletle uzaklaştığı anları da cep telefonumla kaydettim" dedi. Ekiplerin incelemesinde şüphelilerin 48 ASY 266 plakalı motosikletle olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin D.A.T., ile H.K., olduğunu belirledi. 2 şüpheli dün ilçe merkezinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
