Dalaman'a doğal gaz müjdesi sevindirdi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Korkuteli-Fethiye-Dalaman ve Ortaca doğal gaz projesi bölge halkını sevindirdi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Korkuteli-Fethiye-Dalaman ve Ortaca doğal gaz projesi bölge halkını sevindirdi.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, yaptığı açıklamada, projenin Dalaman'a ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla Resmi Gazete'de yayınlanarak duyurulduğunu belirten Karakuş, "Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, milletvekillerimiz Yakup Otgöz ve Kadem Mete'ye, AK Parti Muğla il başkanımıza Dalaman halkı ve bölgemiz adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda evlerimize doğal gaz gelir, müjdelerle evlerimizde ısınmamızı doğalgazla yaparız diye ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.