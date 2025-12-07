Dakar Moda Haftası balıkçı teknelerinde düzenlendi
Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 23. Dakar Moda Haftası, mankenlerin balıkçı teknelerinde gerçekleştirdiği sıra dışı defile ile sona erdi. 'Adama Paris' markasının sahibi Adama N'Diaye'nin organizasyonunda, davetliler renkli teknelere bindirilerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.
Senegal'de 23. Dakar Moda Haftası'nda mankenler, denizde balıkçı teknelerinde defile yaptı.
"Adama Paris" markasının sahibi, Senegal asıllı Fransız tasarımcı Adama N'Diaye'nin organize ettiği Dakar Moda Haftası, başkent Dakar'da Ngor Adası açıklarında teknelerde yapıldı.
Ngor sahilinden "pirogue" ismiyle bilinen Senegal'e özgü rengarenk balıkçı teknelerine bindirilen davetlilere, terlik ve can yeleği dağıtıldı.
Defile öncesi düz ayakkabı ve rahat kıyafetler giymeleri tavsiye edilen konuklar, teknelere binerken dalgalar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.
Davetlileri taşıyan 6 tekne denizde yerini aldıktan sonra, mankenler de diğer kıyıdan aynı geleneksel teknelere binerek denize açıldı.
Mankenleri taşıyan tekneler, denizde misafirlerin ve gazetecilerin bulunduğu teknelerin yanından geçerek, izleyenlere farklı bir podyum deneyimi yaşattı.
Teknelerde ayakta ve hareketsiz durmaya çalışan mankenler, dalgalar nedeniyle zaman zaman düşme tehlikesi yaşadı.
Afrikalı modacılara ait 7 koleksiyonun tanıtıldığı defile, davetlilerin beğenisini kazandı.
Açılış defilesi 4 Aralık'ta Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde yapılan Dakar Moda Haftası, bu defileyle sona erdi.