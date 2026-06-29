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Dakar'da sıcak havadan bunalanlar sahilleri doldurdu

Dakar'da sıcak havadan bunalanlar sahilleri doldurdu
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Senegal'in başkenti Dakar'da etkili olan sıcak hava ve nem, halkı serinlemek için plajlara yöneltti. Ngor Plajı hafta sonu ziyaretçi akınına uğrarken, sahillerde renkli görüntüler oluştu.

Senegal'in başkenti Dakar'da etkisini gösteren sıcak hava, hafta sonunda sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Yüksek sıcaklık ve bunaltıcı nemden kaçmak isteyen başkent sakinleri serinlemek için plajlara akın etti.

Kentin en ünlü plajlarından Ngor, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Denize girerek serinleyenlerin yanı sıra kumsalda güneşlenenler ve su sporlarıyla ilgilenenler sahili doldurdu.

Halka açık plajda adım atacak yer kalmazken, sahil boyu sıralanan şemsiyeler de renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
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