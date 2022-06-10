Daireleri yüksek ücretle kiraya vermek isteyen mülk sahiplerinin "Asansör" oyunu - Haberler

İstanbul'un lüks semtlerinden Ataşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin rezidans kısmıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 31 katlı rezidansta yaşayanlar, asansörlerin çoğu zaman çalışmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor, üstelik yönetime yaptıkları şikayetler de dikkate alınmıyor. Bu durumun ise mülk sahiplerinin dairelerini daha yüksek ücrete kiraya vermek amacıyla, bina sakinlerinin oradan çıkartmak için başvurdukları bir yöntem olduğu iddia edildi.

"TAMİR ETMİYORLAR"

Rezidansta bulunan bir ofiste çalışan Özlem Çanakçı, "40 dakika asansör beklediğimi biliyorum. Daha fazla ücretle başkasına kiralamak için bizi daireden çıkarmaya çalışıyorlar. O yüzden asansörleri tamir etmiyorlar" dedi.

"BİNA GİRDİKTEN SONRA DAİREME 40 DAKİKADA ULAŞABİLİYORUM"

Cumhuriyet'ten Kader Çukay'ın haberine göre, asansör probleminin 2 yıldır sürdüğünü aktaran Çanakçı, "Site 4 bloktan oluşuyor ve sadece bizim blokta böyle bir sorun var. Çünkü bizim blokun yüzde 90'ı işyerinden oluşuyor. Bekleyen müşterilere daha fazla kirayla evi kiralamak için bizi yıldırmaya çalışıyorlar" diye konuştu. Bir yıl önce kira zam döneminde emlakçının "Beğenmiyorsanız çıkarsınız", "Daha yüksek fiyatlı müşteriler var" dediğini iddia eden Çanakçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yemek aralarında ve giriş çıkış saatlerinde asansör kuyruğu oluşuyor. Rezidansta dört asansör var ve bir aydır tek asansörle inip çıkmaya çalışıyoruz. Binaya girdikten sonra daireme ulaşmam yaklaşık 40 dakika sürüyor. Bu iş psikolojik şiddete dönüştü."

"1.500 KİŞİ MAĞDURİYET YAŞIYOR"

Çanakçı, "1425 lira aidat parası veriyoruz. 186 daire var. 1500 kişinin mağduriyetinden bahsediyoruz. Tehlikeli olmasına rağmen insanlar yük asansörünü de kullanıyor. Ancak o da bozuldu. 10 kişilik asansöre 15-16 kişi biniyor" ifadelerini kullandı.

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