Rusya'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2'si çocuk 10 ölü
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Olayda 2'si çocuk 10 kişi yalanlandı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 2'si çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
BENZİN İSTASYONUNDAKİ PATLAMADA 10 CAN KAYBI
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı belirtildi. Olayda 2'si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, yangınının kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.