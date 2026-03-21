Güney Kore'de Otomobil Parçaları Üreten Fabrikada Yangın: 11 Ölü, 59 Yaralı

Güney Kore'nin Daejeon kentinde otomobil parçası üreten bir fabrikada çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi yaralandı. 3 kişiden ise haber alınamıyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DAEJEON, 21 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'nin Daejeon kentinde otomobil parçası üreten bir fabrikada çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi yaralandı, 3 kişiden ise haber alınamıyor.

Polis, cumartesi günü yaptığı açıklamada, kurbanların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Yetkililer, ulaşılan 11 cansız bedenden birinin kimliğinin parmak iziyle tespit edildiğini, diğer 10 kişi için ise DNA incelemesi yapılacağını açıkladı.

Arama, inceleme ve soruşturma çalışmaları kapsamında toplam 222 personel olay yerine sevk edilirken, arama-kurtarma köpekleri ve robot köpekler de çalışmalara dahil edildi.

Polis, itfaiye ve Ulusal Adli Tıp Servisi ekiplerinin, yangının çıkış noktasına odaklanan ortak incelemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Yangının, cuma günü yerel saatle 13.17'de, fabrikada yaklaşık 170 işçinin bulunduğu sırada çıktığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

ABD'den sürpriz İran kararı
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Gizli silah devreye alındı
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın

"Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın"
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi

Avrupa'nın devi pes etti! İran'ı vurmak için o ülkeden kalkacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

Bayrama gölge düşüren olaya Erdoğan'dan sert tepki
Rusya'nın, ABD'ye 'Ukrayna şartıyla' İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü

Putin'den Trump'a "İran" teklifi: İstihbarat desteğini keserim ama...
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın

"Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın"
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

İran'ın dini liderinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama