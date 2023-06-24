D100 Karayolunda şüpheli ölüm

-Kendi ayakkabı bağcığıyla ağaca asılı halde bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde D100 Karayolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu. Şüpheli bulunan ölümde erkek şahsın kendi ayakkabı bağcığıyla asıldığı tespit edildi.

Olay, D100 Karayolu İstanbul istikameti Çayırova Köprüsü Bayramoğlu Kavşağındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüler, ağaca asılı halde bir erkek şahsı görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde erkek şahsın öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri erkek şahsın, ayakkabı bağcığıyla şüpheli şekilde öldüğünü tespit etti. 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek şahsın üzerinden kimlik ve telefon çıkmadı. Ekiplerin incelemesi sürüyor.