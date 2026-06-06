Haberler

Avcılar'da D-100 Karayolu'nda aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı; 2 yaralı

Avcılar'da D-100 Karayolu'nda aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı; 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar D-100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

AVCILAR D-100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 UJ 501 plakalı otomobil, orta refüje çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil, direği sökerek yola devirdikten sonra takla atarak sürüklendi. Yol kenarında ters dönmüş halde durabilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç 'Kürt kadın' fıkrasından dolayı özür diledi

Rahmi Koç'tan ilk açıklama: Özür diliyorum
Vincenzo Italiano: Hedefimiz en iyi oyuncuları almak

Beşiktaşlıları ayağa kaldırdı! Yeni sezona bomba gibi giriyor
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı

Büyük gerginlik! Özgür Özel, makam aracına alarak kurtardı
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı

Hangi aday önde? Tezahüratlardaki fark dikkat çekti
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü

Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Tek bikiniyle köyden koya!

Kurt saldırısı değil! Otlatılan koyunlar birden telef oldu

Kurt saldırısı değil! Otlatılan koyunlar birden telef oldu