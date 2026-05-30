D-100 kara yolunun Çankırı kesiminde ağır tonajlı araçların geçişi 1 Haziran'a kadar yasaklandı

D-100 kara yolunun Çankırı kesiminde ağır tonajlı araçların geçişinin 1 Haziran'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı süresince meydana gelebilecek trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla bazı trafik tedbirleri alındığı belirtildi.

Bu kapsamda 30 Mayıs saat 13.00 ile 1 Haziran saat 01.00 arasında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların D-100 14 nolu devlet kara yolunun Tosya-Ilgaz istikametinde Kastamonu il sınırı ile Karabük il sınırı arasındaki güzergahta seyretmelerine izin verilmeyeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri, bozulabilir gıda maddeleri, çiçek, ilaç, ambalajlı su, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların zorunlu hallerde geçişlerine izin verilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarih ve saatler arasında alınan trafik tedbirlerini dikkate almaları önemle rica olunur."