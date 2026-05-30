Haberler

D-100 kara yolunun Çankırı kesiminde ağır tonajlı araçların geçişi 1 Haziran'a kadar yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı Valiliği, Kurban Bayramı trafik yoğunluğunu azaltmak için D-100 kara yolunun Çankırı kesiminde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişini 30 Mayıs 13.00 ile 1 Haziran 01.00 arasında yasakladı. Bazı istisnai taşımalara izin verilecek.

D-100 kara yolunun Çankırı kesiminde ağır tonajlı araçların geçişinin 1 Haziran'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı süresince meydana gelebilecek trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla bazı trafik tedbirleri alındığı belirtildi.

Bu kapsamda 30 Mayıs saat 13.00 ile 1 Haziran saat 01.00 arasında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların D-100 14 nolu devlet kara yolunun Tosya-Ilgaz istikametinde Kastamonu il sınırı ile Karabük il sınırı arasındaki güzergahta seyretmelerine izin verilmeyeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri, bozulabilir gıda maddeleri, çiçek, ilaç, ambalajlı su, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların zorunlu hallerde geçişlerine izin verilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarih ve saatler arasında alınan trafik tedbirlerini dikkate almaları önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram tatilinde akın ettiler! Yolcu sayısı 12 bini aştı

Bayram tatilinde akın ettiler! Yolcu sayısı 12 bini aştı
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Icardi İstanbul'a geri döndü

İstanbul'a geri döndü
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın
Mekandan kovulan Ozan Güven'e Demet Akalın'dan destek geldi

Mekandan kovulan Ozan Güven'e ünlü popçudan destek geldi
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final